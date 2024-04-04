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اقتصاد

"كيرني": السعودية والإمارات تكتسبان أهمية كبيرة كوجهة للاستثمار الأجنبي

أكدت أن الشرق الأوسط يكتسب أهمية كبيرة كوجهة للاستثمار الأجنبي

دبي - العربية.نت
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كشف مؤشر شركة الاستشارات الإدارية العالمية أيه تي كيرني، أن منطقة الشرق الأوسط بدأت تكتسب أهمية كبيرة كوجهة للاستثمار الأجنبي لا سيما السعودية والإمارات.

وأظهر مؤشر لـ"كيرني" حول جاذبية الدول لقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال 3 سنوات، ارتفاع ترتيب السعودية والإمارات بـ 10 مراكز إلى المركز الثامن للإمارات و14 للسعودية.

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وفي الأسواق الناشئة جاءت الدولتان في المرتبة الثانية والثالثة بعد الصين.

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جدير بالذكر أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية سجل 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 11 مليار ريال، في الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع 16%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد السعودية بلغت حوالي 19 مليار ريال، بارتفاع نسبته 16.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، والذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال.

كما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت حوالي 6 مليارات ريال مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.

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