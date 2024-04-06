مصادر: شحنة حبوب روسية متجهة إلى مصر تحصل على شهادات الصحة النباتية

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قال مصدران إن السلطات الروسية أصدرت شهادتي الصحة النباتية لشحنتي حبوب لشركة "آر.آي.إف" الروسية لتجارة الحبوب مما سيخفف التأخيرات في صادرات الحبوب.

وأكدت هيئة الرقابة الزراعية الروسية أنها أصدرت الشهادة لسفينة وادي سفاجا المحملة بالقمح المتجه إلى مصر.

وقالت إن الشهادة صدرت في الرابع من أبريل/ نيسان بعد أن وافقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على تسلم الشحنة، ولم تعلق بعد على وضع سفينة أخرى عالقة في ميناء روسي على البحر الأسود، وفق "رويترز".

ووادي سفاجا محملة بنحو 60 ألف طن متري من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية. واحتجزت السفينة في البداية وسط نزاع بين السلطات الروسية وأحد المصدرين.

وقال مصدر بشركة آر.آي.إف إن الشحنة الأخرى الحاصلة على الشهادة وتبلغ نحو 40 ألف طن من الحبوب ليست متجهة إلى مصر وما زالت في أحد الموانئ الروسية حتى الآن.

وكانت السفينتان من بين مجموعة سفن تقطعت بها السبل في موانئ على البحر الأسود منذ 18 مارس/ آذار.

وقال بيتر خوديكين مالك شركة آر.أي.إف لرويترز قبل أسبوعين إن نزاعا مع السلطات الاتحادية يحول دون التعامل مع نحو 400 ألف طن متري من الحبوب وشحنها إلى المشترين.

وقالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية الشهر الماضي إنها شهدت زيادة في الشكاوى من الدول المستوردة نتيجة عدم امتثال جودة الحبوب الروسية لمتطلبات الحجر الصحي بما في ذلك شحنات شركة آر.آي.إف.

وطرحت الهيئة مقترحات تضمنت تشديد الرقابة على شروط الصحة النباتية للحبوب المعدة للتصدير.

وذكرت شركة آر.آي.إف أمس الخميس على قناتها على تيليغرام "نعتقد أن الوضع سيحسم في النطاق القانوني، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الدولة والمتعاقدين".

وقالت النائبة الروسية يوليا أوجلوبلينا على تيليجرام نقلا عن بيانات لشركة آر.آي.إف إن سبع سفن حبوب لا تزال راسية بالموانئ الروسية حتى مساء الخميس.

كانت السلطات الروسية قد أرجأت في بادئ الأمر الإفراج عن سفينتين مصريتين محملتين بالقمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية إحداهما وادي سفاجا.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن سفينة أخرى تدعى وادي الملوك لا تزال محتجزة. ويورد القمح شركة جرينفلاور، وكيل مبيعات آر.آي.إف.

وتوقعت المصادر، تحميل شحنتين أخريين من شركة جرينفلاور لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية في الأيام المقبلة. ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت السفينتان ستغادران.

وتتوقع روسيا تسجيل صادرات قياسية من الحبوب تبلغ 65 مليون طن هذا الموسم في ظل وفرة المحصول والمخزون.