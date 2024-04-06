اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
علم تونس في العاصمة وخلفه مباني حكومية- اقتصاد تونس- آيستوك
علم تونس في العاصمة وخلفه مباني حكومية
اقتصاد تونس

استقرار معدل التضخم في تونس عند 7.5% في مارس

معهد الإحصاء: المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت بيانات رسمية استقرار معدل التضخم في تونس عند 7.5% في مارس آذار الماضي.

وقال المعهد الوطني للإحصاء الحكومي "سجلت نسبة التضخم استقرارا في مستوى 7.5 % في مارس" وعزا ذلك إلى استقرار وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية 10.2% في مارس/ آذار مقابل نفس النسبة في فبراير/ شباط.

وفي مارس الماضي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8% وقال إن "توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 7% في المتوسط في 2024 مقابل 9.3% في 2023"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

السعودية تدعو شركات التعدين للمشاركة في برنامج تمكين الاستكشاف اقتصاد طيران السعودية تدعو شركات التعدين للمشاركة في برنامج تمكين الاستكشاف

لكنه اعتبر أن "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي وتفاقم الشح المائي وزيادة الضغوط على المالية العمومية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط