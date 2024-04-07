تونس تحتضن منتدى المنافسة العربي الخامس يومي 22 و23 مايو

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أعلن رئيس مجلس المنافسة في تونس القاضي حسان القيزاني، أن تونس ستحتضن "منتدى المنافسة العربي" الخامس يومي 22 و23 مايو/أيار 2024، وسط توقعات بحضور ممثلي هياكل دولية ومسؤولين عن مجالس المنافسة.

وأضاف القيزاني أن الخطوة تندرج في إطار تعزيز التعاون العربي والإقليمي وشكل فرصة لدفع المنافسة في تونس، بحسب تصريحات أدلى بها لـ"وكالة تونس إفريقيا للأنباء".

واعتبر ان المنتدى الذي سيجمع سلطات المنافسة من العالم العربي يكتسي أهمية كبيرة لتونس وللمشاركين في التظاهرة التي ستستقطب انظار الخبراء في المجال وسيتم خلال عرض التجارب في المجال.

وأشار المسؤول، في سياق متصل، إلى أن تونس تعد في صدارة الدول العربية التي أحدثت جهازا متخصصا في دراسة السوق والمنافسة وتمتلك خبرات هامة في المجال.



ويشارك في تنظيم التظاهرة إلى جانب وزارة التجارة ومجلس المنافسة عديد الهياكل الدولية والإقليمية على غرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا.

وأضاف أن التظاهرة ستتضمن، كذلك تنظيم، التحدي الطلابي للمنافسة، في خطوة لدعم ونشر ثقافة المنافسة في تونس، علما وان التحدي موجه الى الطلبة التونسيين المتخصصين في القانون. وأشار القيزاني الى إمكانية مشاركة طلبة المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة وكافة الجامعات، سواء عمومية او خاصة الى جانب مشاركة رجال الاعمال.



ويعد مجلس المنافسة هيئة عمومية ذات شخصية قانونية ويتمتع بالاستقلالية التامة والحياد ويلعب المجلس دورا استشاريا وقضائيا ويشمل الدور الاستتشاري القيام باستشارات وجوبية لها علاقة بالمنافسة وأخرى.