شراكة استراتيجية بين العراق والكويت لتمرير الاتصالات الدولية إلى أوروبا

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أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، عن توقيع عقد شراكة استراتيجي مع الكويت لتمرير حركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا، مبينة أن ذلك يهدف لتعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان:"بإشراف ومتابعة مباشرة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري، وقعت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات عقدا استراتيجيا اليوم، لإمرار حركة الاتصالات الدولية إلى أوروبا عبر العراق مرورا بتركيا بأسلوب العبور المؤقت (الترانزيت) مع شركة الزاجل الكويتية".

وأكدت الياسري، بحسب البيان، أن "توقيع العقد يأتي لتعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة وتعظيم الإيرادات المالية تنفيذاً للبرنامج الحكومي وقانون الموزانة الاتحادية العامة"، لافتا إلى أن "هذا العقد هو باكورة عدد من العقود والمشاريع الخاصة بالكوابل البحرية والترانزيت لإمرار حركة الاتصالات من دول الخليج ودول جنوب وغرب آسيا إلى قارة أوروبا من خلال المنافذ البحرية والبرية العراقية مرورا بتركيا"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية - "واع".

وتابعت أن "هذا المشروع والمشاريع الأخرى المماثلة التي هي قيد الإجراءات حاليا ستجعل من العراق الممر البري الآمن والمنافس للممر البحري الدولي الوحيد في المنطقة الذي يمر عبر قناة السويس"، موضحة أن "هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الاستقرار الأمني للبلاد لوجود مصالح تجارية وعمل مشترك مع بقية دول المنطقة والعالم فضلا عن أنها ستسد جزء مهم من حاجة الدول المتزايدة إلى سعات إنترنت ضخمة وكبيرة".

وأشارت إلى أن "الوزارة ستوقع عقوداً أخرى مماثلة قريباً، منها مع السعودية لإنزال كابل بحري ثالث للعراق في الفاو، فضلا عن وجود موافقات مبدئية لربط الإمارات بالفاو وإمرار سعاتها عبر الأراضي العراقية، كما أن هناك إجراءات إخرى مع عمان ومملكة البحرين، حيث أن جميع دول الخليج العربي ترغب بإمرار سعاتها عبر العراق إلى أوروبا".