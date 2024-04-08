ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في إسرائيل إلى 214 مليار دولار خلال مارس

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ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في إسرائيل إلى 214 مليار دولار خلال مارس، من 207 مليارات دولار معدلة في فبراير، وفقا لبنك إسرائيل.
ومن المقرر أن يصدر بنك إسرائيل المركزي قرارا قريبا بشأن سعر الفائدة.
وينقسم المحللون بالتساوي تقريبا بين أولئك الذين يتوقعون خفضا لتعزيز الاقتصاد، وأولئك الذين يرون أن السلطات النقدية ستقوم بتثبيت الفائدة عند 4.5% للاجتماع الثاني على التوالي.
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