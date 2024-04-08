السعودية وباكستان تؤكدان التزامهما بتعجيل تنفيذ حزمة استثمارية بـ5 مليارات دولار

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف التزام الطرفين بالتعجيل في تنفيذ حزمة استثمارية (موجة أولى) بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين أن ذلك جاء بعد أن عقد الأمير محمد ورئيس الوزراء الباكستاني اجتماعا رسميا يوم أمس في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وأضافت أن المباحثات تمحورت حول تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات. وتم التأكيد على دور المملكة الداعم للاقتصاد الباكستاني والرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.