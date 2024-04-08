جانيت يلين: خطط الولايات المتحدة "تؤكد" حاجة الصين إلى تغيير سياستها

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الاثنين، إن المناقشات المستقبلية بين الولايات المتحدة والصين ستركز على حاجة بكين إلى تغيير سياستها بشأن الصناعة والاقتصاد.

وقالت في تصريحات معدة سلفا لمؤتمر صحافي يوم الاثنين، في ختام محادثاتها، التي استمرت 4 أيام قضتها في الصين: "نعتزم التأكيد على الحاجة إلى تغيير في السياسة خلال هذه المحادثات – بناء على أكثر من ساعتين أمضيتها للحديث في هذا الموضوع مع نائب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي".

وصلت إلى قوانغتشو يوم الخميس ومن المقرر أن تغادر بكين يوم الثلاثاء.

وقالت يلين إن محادثاتها مع المسؤولين الصينيين خلال رحلتها ناقشت خطط بكين لاقتصادها. لكنها لم توضح ذلك، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وخلال زيارتها، التقت يلين مع كبار المسؤولين الصينيين، بما في ذلك رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في بكين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ في قوانغتشو.

وقالت يلين في تصريحات معدة لاجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في بكين يوم الأحد: "على مدى العام الماضي، وضعنا علاقتنا الثنائية على أساس أكثر استقرارا".

وأضافت: "هذا لا يعني تجاهل خلافاتنا أو تجنب المحادثات الصعبة". "وهذا يعني أن نفهم أنه لا يمكننا إحراز تقدم إلا إذا تواصلنا بشكل مباشر ومنفتح مع بعضنا البعض".

وفي قراءة من الصين، قال لي إن بكين تأمل في أن تلتزم الولايات المتحدة بمعايير اقتصاد السوق وتجنب تسييس القضايا التجارية. وقال إن تطوير صناعة الطاقة الجديدة في الصين سيقدم مساهمات مهمة في الجهود العالمية لتحييد الكربون.

اتفقت الولايات المتحدة والصين على "تبادلات مكثفة بشأن النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي"، وفقاً لبيان وزارة الخزانة عقب اجتماعات يلين في قوانغتشو مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج.

وجاء في البيان أن البلدين اتفقا أيضاً على "بدء التعاون والتبادل المشترك بين الخزانة وبنك الشعب الصيني بشأن مكافحة غسل الأموال لتوسيع التعاون ضد التمويل غير المشروع والجرائم المالية".

ولم يذكر الجانب الصيني صراحة مثل هذه الاتفاقيات، لكنه قال إن الجانبين يعتزمان الحفاظ على الاتصالات. كما أعربت بكين عن "مخاوف جدية" بشأن القيود التجارية الأميركية.

ووصفت القراءة الصينية المحادثات بأنها "بناءة"، وأشارت إلى المحادثات حول "النمو الاقتصادي المتوازن" و"الاستقرار المالي" و"مكافحة غسيل الأموال". هذا وفقاً لترجمة CNBC.

والتقى وزير الخزانة الأميركي أيضاً بوزير المالية لان فوان وعمدة بكين وقوانغتشو وممثلي الشركات الأميركية والأساتذة والطلاب في جامعة بكين خلال الزيارة.