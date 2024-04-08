مصر تحقق فائضا أوليا بقيمة 416 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2023-2024

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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الاثنين تسجيل فائض أولي قدره 416 مليار جنيه، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية ارتفاعا من 50 مليار جنيه فحسب قبل عام.

ونقل بيان للوزارة عن معيط قوله إن العجز الكلي بالميزانية استقر عند 5.42% من الناتج المحلي في أول تسعة أشهر من 2023-2024 بالمقارنة مع 5.4% في الفترة نفسها قبل عام.

وأضاف أن الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو تموز 2023 حتى مارس آذار 2024 ارتفعت 57.1% على أساس سنوي إلى 1.453 تريليون جنيه مع احتساب مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأشار إلى أن نسبة نمو الإيرادات باستبعاد صفقة رأس الحكمة بلغت 38% على أساس سنوي في الفترة ذاتها، موضحا أن 179 مليار جنيه آلت إلى الخزانة العامة من المشروع بما يعادل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت 50.8% إلى 2.323 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية وذلك نتيجة زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نظرا للارتفاع الكبير في سعر الفائدة وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.