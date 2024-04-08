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تيك توك رويترز
"تيك توك " (رويترز)
تيك توك

وزيرة الخزانة الأميركية: نبحث مع "تيك توك" سبل معالجة مخاوفنا الأمنية المشروعة

فيما يدرس أعضاء الكونغرس إمكانية حظر التطبيق في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن واشنطن تبحث مع "تيك توك" سبل معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لبلادها.

ويدرس فيه أعضاء الكونغرس إمكانية حظر تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك في أميركا.

وأضافت يلين "تمت مناقشة تطبيق تيك توك في الاجتماعات، وأن هناك مخاوف مشروعة تتعلق بالأمن القومي فيما يتعلق بالبيانات".

يذكر أن مجلس النواب الأميركي وافق في الشهر الماضي على مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى حظر استخدام "تيك توك" في الولايات المتحدة، في حين قال الرئيس جو بايدن إنه سيصدق عليه ليصبح ساري المفعول إذا وافق عليه مجلس الشيوخ.

ويقول المسؤولون والسياسيون الأميركيون إن تطبيق "تيك توك" الصيني الذي يستخدمه عشرات الملايين من الأميركيين يمكن أن يمثل خطرا على الأمن القومي الأميركي بسبب احتمال حصول الحكومة الصينية على البيانات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين للتطبيق، وهو ما تنفيه السلطات الصينية وشركة بايت دانس.

وفي سياق متصل قال وزارة الخزانة الأميركية إن يلين ناقشت مع وزير المالية الصيني لان فوان توقعات الاقتصاد الكلي والتطورات المالية في الولايات المتحدة.

"لقد ناقشوا أيضًا الدور المهم الذي تلعبه وزارة الخزانة ويمكن لوزارة المالية أن تلعب دورا في الحفاظ على اتصال دائم بين الولايات المتحدة والصين".

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