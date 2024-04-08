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اقتصاد الصين

وزير التجارة الصيني يزور أوروبا لمناقشة تنافسية السيارات الكهربائية

يسعى لإجراء مناقشات بشأن تحقيق من المفوضية الأوربية

دبي - العربية.نت
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يستعد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، مع بدء زيارته إلى أوروبا، لإجراء مناقشات بشأن تحقيق المفوضية الأوروبية ما إذا كانت صناعة السيارات الكهربائية في الصين استفادت من دعم غير عادل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه صانعو السيارات الأوروبيون حاليا صعوبة في إنتاج سيارات كهربائية أقل تكلفة، ومحو تقدم الصين في تطوير نماذج أرخص.

وكان وزير التجارة التقى يوم أمس في باريس مع ممثلين عن أكثر من 10 شركات، وكرر موقف بكين بأن شركات السيارات الكهربائية الصينية لا تعتمد على الدعم للحصول على ميزة تنافسية، وأكد على أن اتهامات الولايات المتحدة وأوروبا بـ "القدرة الفائضة" لا أساس لها من الصحة.

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