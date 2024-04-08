"بي إم آي" للأبحاث تتوقع فائضا بنسبة 2.1% لميزانية سلطنة عمان في 2024

3 دقائق للقراءة

توقعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز أن تحقق سلطنة عمان فائضا في الميزانية يبلغ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بدعم من أسعار الطاقة المرتفعة، وتحسن متواضع في إيرادات القطاع غير النفطي.

وأضافت في تقرير أن الفائض في الميزانية لن يتغير عما سجلته السلطنة في 2023، ما يرجع إلى حد كبير لديناميات مواتية في أسواق الطاقة، مما سيدعم نمو الإيرادات، بينما سيظل الإنفاق مكبوحا نسبيا.

وقال التقرير إن الفائض في الميزانية هو السنوي الثالث على التوالي لعمان، ما يمثل تباينا حادا مع العجز المسجل على مدى ثماني سنوات في الفترة بين عامي 2014 و2021" وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتوقع أن يرتفع الإنفاق بشكل طفيف بفعل تنفيذ برنامج جديد للحماية الاجتماعية، ما سيتم احتواؤه بفضل مدفوعات الفائدة المتدنية مع استمرار انخفاض عبء دين السلطنة.

ورجحت بي.إم.آي أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتبع مسارا نزوليا في الأجل المتوسط مع استمرار السلطنة في تسجيل فوائض في الميزانية حتى عام 2027 بفضل أسعار الطاقة المواتية نسبيا، والإنفاق الحذر ومدفوعات الفائدة المتدنية.

وقالت إن من شأن ذلك أن يخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عمان إلى أقل من 30 %في الجاري وأن يحوم عند أعلى قليلا من 20% بحلول 2028.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات النفط والغاز في السلطنة ستعود للنمو مع بقاء أسعار النفط مرتفعة، مضيفا أن عمان شهدت تراجعا نسبته 20.3% في إيرادات النفط والغاز في 2023 عقب تراجع كبير في أسعار الطاقة.

غير أنه ذكر أن الأسعار ستعزز الإيرادات بشكل أكبر في 2024، إذ يتوقع الفريق المعني بالنفط والغاز أن يبلغ سعر مزيج برنت في المتوسط 85 دولارا للبرميل هذا العام مرتفعا من 82.1 دولار للبرميل في 2023.

وقال إن أسعار الغاز وإنتاجه محليا سيرتفعان أيضا، مما سيقدم المزيد من الدعم لإيرادات النفط والغاز، لترتفع نسبة هذه الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.3% العام الجاري من 20.1% في العام الماضي.

ولفتت بي.إم.آي إلى أن نمو الإيرادات الإجمالية لسلطنة عمان سيتلقى الدعم أيضا بفضل تسارع طفيف لنمو إيرادات الاقتصاد غير النفطي.

وقالت إن هذه الإيرادات شهدت حالة ركود في 2023، لتنمو فقط 0.1%، وذلك على خلفية نمو متباطئ نسبيا في الاقتصاد غير النفطي وضعف سوق العمل.

وتوقعت الشركة بيئة نمو أفضل قليلا هذا العام لا سيما في النصف الثاني منه، إذ سيؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تحسن طفيف في الإيرادات غير النفطية.

ورجحت أن يتسارع نمو الإيرادات غير النفطية إلى 2.4%، وأن تظل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي مستقرة عند 7.5% خلال العام.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي ككل، تتوقع بي.إم.آي نمو اقتصاد عمان 2.1% في 2024 من 1.6% في 2023.