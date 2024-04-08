"غولدمان ساكس": زيادة أميركا الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سترفع التضخم

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قال بنك غولدمان ساكس إن الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، والتي تعهد المرشح الرئاسي دونالد ترامب بفرضها إذا تم انتخابه، من شأنها أن تعرقل الاقتصاد المحلي وتدفع التضخم إلى الارتفاع.

وقال محللو بنك "Goldman Sachs" إن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في معدل الرسوم الجمركية الفعلي ستخفض النمو الأميركي بما يصل إلى 0.15% إذا ردّت الصين.

وأكد "غولدمان" أن الرسوم ستؤدي أيضا إلى رفع أسعار المستهلكين بما يزيد عن 0.1% لأن الشركات ستمرر التكلفة المرتفعة للواردات إلى المستهلكين، بينما سيرفع بعض المنتجين المحليين أسعارهم بشكل انتهازي، وستكون النتيجة ارتفاع التضخم الأساسي لمدة عام.