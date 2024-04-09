اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد أميركا

إدارة بايدن تعتزم تقديم دعم مالي بقيمة 6.6 مليار دولار إلى "سامسونغ"

بعد جذب TSMC التايوانية لتصنيع منتجاتها في أريزونا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم دعم مالي بقيمة نحو 6.6 مليار دولار لشركة "سامسونغ" وذلك لزيادة إنتاج الرقائق في ولاية تكساس.

ويوجه الدعم لبناء 4 منشآت في مدينة تايلور بما في ذلك مصنع لصناعة الرقائق كانت "Samsung" قد أعلنت عنه في عام 2021 باستثمارات إجمالية تقدر عند 17 مليار دولار.

وبموجب الاتفاقية الأخيرة تعتزم "سامسونغ" زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف إلى 44 مليار دولار.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن منح "TSMC" مبلغ 6.6 مليار دولار لتطوير إنتاج أشباه الموصلات في ولاية أريزونا.

وستزيد "TSMC" استثماراتها في الولايات المتحدة من 25 مليار دولار إلى 65 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط