إدارة بايدن تعتزم تقديم دعم مالي بقيمة 6.6 مليار دولار إلى "سامسونغ"
بعد جذب TSMC التايوانية لتصنيع منتجاتها في أريزونا
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تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم دعم مالي بقيمة نحو 6.6 مليار دولار لشركة "سامسونغ" وذلك لزيادة إنتاج الرقائق في ولاية تكساس.
ويوجه الدعم لبناء 4 منشآت في مدينة تايلور بما في ذلك مصنع لصناعة الرقائق كانت "Samsung" قد أعلنت عنه في عام 2021 باستثمارات إجمالية تقدر عند 17 مليار دولار.
وبموجب الاتفاقية الأخيرة تعتزم "سامسونغ" زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بأكثر من الضعف إلى 44 مليار دولار.
وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن منح "TSMC" مبلغ 6.6 مليار دولار لتطوير إنتاج أشباه الموصلات في ولاية أريزونا.
وستزيد "TSMC" استثماراتها في الولايات المتحدة من 25 مليار دولار إلى 65 مليار دولار.
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