إسرائيل تتعهد بالرد على "انتهاكات" تركيا للاتفاقيات التجارية

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تعهدت إسرائيل الثلاثاء باتخاذ تدابير ضد تركيا متهمة إياها بانتهاك الاتفاقيات التجارية بين البلدين. ويأتي التعهد الإسرائيلي بعدما فرضت تركيا الثلاثاء قيودا تجارية على إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "تركيا تنتهك من جانب واحد الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل وستتخذ إسرائيل الخطوات اللازمة ضدها".

وانتقد وزير الخارجية يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة على هذا القرار.

وكتب كاتس عبر حسابه على منصة إكس "لقد ضحى أردوغان بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم جرائم القتل التي تنفذها حماس في غزة".

وأضاف "إسرائيل لن تخضع للعنف والابتزاز ... ستتخذ ضد تركيا خطوات مماثلة من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي".

وقالت الوزارة في بيانها إن إسرائيل تعد الآن "قائمة طويلة من المنتجات" التي تعتزم وقف استيرادها من تركيا بينها مواد بناء مثل الفولاذ والإسمنت.

وأعلنت تركيا في وقت سابق اليوم فرض قيود على تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل.

وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية توترا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

واستعادت الحليفتان السابقتان علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة في العام 2022 قبل أن تعود للتدهور مع اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودافع أردوغان عن حماس ووصفها بأنها "حركة تحرير" على الرغم من إدراجها كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

واندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم شنه مقاتلون من حماس وأدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بحملة قصف مكثف وهجوم بري واسع النطاق، ما تسبب بمقتل 33207 أشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس.