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مزارعون يجمعون ويجففون الذرة في مدينة تانغشان بالصين أسعار حبوب زراعة- (آيستوك)
مزارعون يجمعون ويجففون الذرة في مدينة تانغشان بالصين- (آيستوك)
اقتصاد الصين

الصين تطلق حملة لزيادة إنتاجها من الحبوب

تهدف إلى تعزيز قدرة إنتاج الحبوب بأكثر من 50 مليون طن بحلول عام 2030

بكين – شينخوا
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أطلقت الصين جولة جديدة من العمل لزيادة إنتاجها من الحبوب بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، وذلك ضمن أحدث جهودها لضمان الأمن الغذائي.

ووفقا لخطة عمل نشرها مجلس الدولة الصيني، تهدف البلاد إلى تعزيز قدرة إنتاج الحبوب بأكثر من 50 مليون طن بحلول عام 2030.

وحينذاك، سيبلغ إجمالي مساحة زراعة الحبوب حوالي 1.75 مليار مو (117 مليون هكتار)، وسيصل إنتاج الحبوب لكل مو إلى 420 كيلوغراما.

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وقد شهدت الصين محصولا من الحبوب تجاوز 650 مليون طن لتسع سنوات متتالية، حيث بلغ نصيب الفرد من الحبوب 493 كيلوغراما.

وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد، إنه على الرغم من أن المعروض من الحبوب والطلب عليها ما زالا يتسمان بـ"توازن محكم"، إلا أن ثمة إمكانية لتوسع الفجوة في المستقبل، ومن ثم تبرز الحاجة إلى زيادة الناتج بشكل أكبر لضمان الأمن الغذائي.

وقالت الخطة إن الذرة وفول الصويا سيكونان هما المساهمين الرئيسيين في زيادة ناتج الحبوب. وفيما يتعلق بالأرز والقمح، ينصب التركيز على الارتقاء بالنوعية وتحسين الهيكل. وسيتم الترويج للبطاطا وأنواع أخرى من الحبوب والفاصوليا على أساس الظروف المحلية.

وسيتم تنفيذ مشاريع رئيسية تتدرج من الحفاظ على المياه إلى بناء الأراضي الزراعية ذات المعايير العالية وإنعاش صناعة البذور في 720 محافظة مهمة لإنتاج الحبوب، وذلك بتوجيه من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الزراعة والشؤون الريفية.

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