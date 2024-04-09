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اقتصاد السعودية

انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 7.7% خلال فبراير

متأثراً بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.7% خلال شهر فبراير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023، متأثراً بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر.

وقالت الهيئة، إنه نظراً للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يليه نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35% و2.8% على التوالي، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الطرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69%.

من جانب آخر، حقق مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1% مقارنة بشهر يناير السابق مدعوماً بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية الفرعية.

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وانخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر فبراير 2024 بنسبة 13.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث خفضت السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 9 ملايين برميل يومياً خلال فبراير من العام الجاري.

وبالمقارنة مع شهر يناير 2024، يلاحظ ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.6%.

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