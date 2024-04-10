ارتفاع التضخم في أميركا بأكثر من المتوقع خلال مارس

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ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس/ آذار وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقي بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري في مارس/ آذار بعد الارتفاع بنفس القدر في الشهر السابق له.

وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من النصف في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% في مارس/ آذار بعد ارتفاعه 3.2% في فبراير/ شباط.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر الماضية من ذروتها البالغة 9.1% في يونيو/ حزيران 2022.