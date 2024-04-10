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اقتصاد أميركا

ارتفاع التضخم في أميركا بأكثر من المتوقع خلال مارس

مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 3.5% على أساس سنوي

واشنطن - رويترز
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ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس/ آذار وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقي بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري في مارس/ آذار بعد الارتفاع بنفس القدر في الشهر السابق له.

وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من النصف في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

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وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% في مارس/ آذار بعد ارتفاعه 3.2% في فبراير/ شباط.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر الماضية من ذروتها البالغة 9.1% في يونيو/ حزيران 2022.

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