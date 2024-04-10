الصين قلقة من إجراءات "تمييزية" يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد شركاتها
بكين تحث أوروبا على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية
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عبرت الصين، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء الإجراءات "التمييزية"، التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد مصانعها وشركاتها بعد أن قال التكتل إنه سيحقق في الدعم المالي الذي تلقاه موردون صينيون لتوربينات الرياح المتجهة إلى أوروبا.
وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحافي "يزداد تبني الاتحاد الأوروبي لسياسات الحماية"، وحثت التكتل على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، وفق "رويترز".
ومنذ أشهر تتزايد المخاوف من التراجع الصناعي في أوروبا في مواجهة المنافسة من الصين والولايات المتحدة، حيث كلفة الإنتاج أقل وحجم المساعدات التي تقدمها الدولة أكبر.
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