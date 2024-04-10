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مترو الأنفاق في مصر (رويترز)
مترو الأنفاق (رويترز)
اقتصاد العراق

العراق يعلن تقدم 4 شركات عالمية لتنفيذ مشروعي مترو بغداد وقطار النجف وكربلاء

مسؤول: الشركات الفائزة سيقع على عاتقها التصميم والبناء والتشغيل والصيانة والتمويل

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، يوم الثلاثاء، إن أربع شركات عالمية تقدمت بطلبات لتنفيذ مشروعي مترو بغداد وقطار النجف - كربلاء.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية لوكالة الأنباء العراقية، إنه جرى الإعلان عن مشروع مترو بغداد كفرصة استثمارية في فبراير/شباط الماضي وتم تمديد الإعلان إلى الحادي عشر من أبريل/نيسان الجاري، حيث تقدمت 3 شركات عالمية للاستثمار في مشروع مترو بغداد حتى الآن، وشركة واحدة لمشروع القطار الرابط بين النجف وكربلاء.

وأضاف أنه "بعد انتهاء الوقت المحدد للشركات المتقدمة سيتم منح الثقة إلى الشركات الفائزة"، مبينا، أن "هذه الشركات سيقع على عاتقها التصميم والبناء والتشغيل والصيانة والتمويل"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وبشأن مشروع طريق التنمية، أكد مكية أن" الاجتماعات مستمرة حول المشروع لحين إكمال التصميم النهائي للطريق"، مبينا، أن "المشروع حتى الآن لم يعلن كفرصة استثمارية ويحتاج إلى وقت كي يتم إكمال التصميم وبعدها يعلن كفرصة استثمارية".

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