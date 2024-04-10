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مصادر: وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيناقشون خطط إصلاح قدمتها أوكرانيا

أوكرانيا حددت 15 مجالا رئيسيا و69 خطة للإصلاح

برلين - رويترز
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قالت مصادر في وزارة المالية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في لوكسمبورغ هذا الأسبوع خطط إصلاح وأجندة استثمار قدمتها أوكرانيا في محاولة من كييف لضمان الحصول على التمويل من التكتل.

وأضافت المصادر أن الوزراء يرحبون بالنهج الأوكراني "الطموح جدا".

وحددت أوكرانيا 15 مجالا رئيسيا و69 خطة للإصلاح، بحسب المصادر التي لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل.

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وتبلغ قيمة برنامج التسهيلات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 50 مليار يورو (54.29 مليار دولار) للفترة من 2024 إلى 2027.

ومن المقرر تقديم التسهيلات، التي يشكل الدعم المالي ثلثها وتمثل القروض الثلثين الآخرين، شريطة تنفيذ الإصلاحات في أوكرانيا.

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