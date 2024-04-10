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منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
اقتصاد عالمي

منظمة: التجارة العالمية ستتعافى بشكل مطرد بعد تراجع نادر في 2023

التجارة العالمية تراجعت العام الماضي للمرة الثالثة فقط في 30 عاما

جنيف - رويترز
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قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء إن تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاما.

وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة من مخاطر تقطيع أواصر حركة التجارة بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط، حيث أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطل حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، ما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة عبر الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات انتقامية على أهداف للحوثيين في اليمن.

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