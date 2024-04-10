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الفائدة

"المركزي" النيوزيلندي يثبت الفائدة للاجتماع السادس على التوالي

توقع بقاء الفائدة مرتفعة حتى السيطرة على التضخم

دبي - العربية.نت
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أبقى البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.5% للاجتماع السادس على التوالي متوقعا بقاءها مرتفعة لبعض الوقت للتأكد من أنه تمت السيطرة على التضخم.

الخطوة جاءت متماشية مع توقعات السوق.

وقال المركزي"، إنه متأكد من أن إبقاء الفائدة مرتفعة سيؤدي لهبوط التضخم الى المستويات المستهدفة عند 2% هذا العام.

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يذكر أن الاقتصاد النيوزلندي يمر في حالة ركود وقد انكمش لأربعة من بين 5 فصول، ما أدى لتوقعات واسعة بأن المركزي قد يبدأ بتخفيض الفائدة في النصف الثاني من العام, لكن بقاء التضخم عند 4.7% يؤخر هذا القرار.

توقع رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، ألا يخفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة في الوقت الحاضر.

وقال يرق في مقابلة مع "العربية Business"، إن نيوزيلندا تستهدف بقاء مستويات التضخم بين 1 إلى 3%، والذي من المتوقع وصوله إلى 2% بنهاية العام الجاري.

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