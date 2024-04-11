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اقتصاد الصين

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.1% الشهر الماضي

انخفاض أسعار المنتجين 2.8% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس سنوي في مارس الماضي.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء إنه على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% في مارس الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، بعد خصم أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الشهر الماضي، محافظا على زيادة طفيفة، وفقا للهيئة.

فيما انخفضت أسعار المنتجين في الصين بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس، لتواصل سلسلة الانخفاض للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي الأطول منذ عام 2016.

يذكر أن الانخفاض المستمر للأسعار قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة الصينية لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد لتحقيق النمو المستهدف البالغ 5% في 2024، في ظل خطر من أن يصبح المستهلكون أكثر ترددا في الإنفاق تحسبا لأن تكون السلع أرخص في المستقبل.

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