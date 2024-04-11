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البنك المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي

"المركزي" الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

يلمح للخفض مع استمرار تراجع التضخم

فرانكفورت – رويترز
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أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى ارتفاع قياسي، للمرة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، لكنه أرسل إشارة أكثر وضوحا بأنه ربما يستعد لخفضها مع استمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو.

وأبقى البنك المركزي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة سعر الفائدة على الودائع عند 4.0% كما هو الحال منذ سبتمبر/أيلول في إطار جهد مستمر منذ عام ونصف العام لكبح الأسعار.

ولكن مع اقتراب التضخم الآن مما يستهدفه البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% وتعطل الإقراض المصرفي ومع نمو بالكاد يذكر للاقتصاد، صدر عن المركزي الأوروبي تلميحات جديدة حول احتمال خفض الفائدة في اجتماعه المقبل.

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وقال المركزي الأوروبي "إذا كان التقييم المحدث لمجلس المحافظين لتوقعات التضخم وتحركات التضخم الأساسي وقوة تأثير السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يتجه باستمرار صوب المستهدف، فسيكون من المناسب خفض المستوى الحالي من قيود السياسة النقدية".

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