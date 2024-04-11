"غولدمان ساكس" يعدل توقعاته لخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى يوليو

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عدل بنك غولدمان ساكس من توقعاته لتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى شهر يوليو المقبل، مقارنة مع توقعاته السابقة ليبدأ التخفيض في يونيو.

وجاءت تعديل توقعات البنك على وقع أرقام التضخم المفاجئة.

وذكر البنك أن المتداولين يجب أن يتوقعوا أن يبقي "الفيدرالي" أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول خلال الصيف المقبل وقد تبقى مرتفعة إلى نهاية العام.

وصدرت أمس أرقام التضخم لشهر مارس حيث ارتفعت المعدلات بأكثر من المتوقع وسط زيادة تكاليف البنزين وإيجارات المنازل وهو ما ينذر بتأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% على أساس سنوي في مارس، وهو أعلى من توقعات المحللين عند 3.4% وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر الماضي.

وتتوقع الأسواق حاليا تخفيضين فقط لأسعار الفائدة رغم أن مسؤولي الاحتياطي توقعوا الشهر الماضي ثلاثة تخفيضات. وتعتقد أقلية من الاقتصاديين أن فرص تخفيض أسعار الفائدة تتراجع.