التضخم في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى في نحو 3 سنوات
سجل التضخم في أكبر اقتصاد بأوروبا 2.3% في مارس
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أظهرت بيانات نهائية من مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الجمعة أن التضخم تراجع في مارس/آذار بفضل انخفاض في أسعار الطاقة والغذاء.
وسجل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا 2.3% وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 2.7% على أساس سنوي في فبراير/شباط.
وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 3.3% في مارس/آذار انخفاضا من 3.4% في فبراير/شباط.
وتراجعت أسعار الغذاء 0.7% على أساس سنوي وكذلك انخفضت أسعار الطاقة 2.7% في مارس/آذار مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وزادت أسعار الخدمات بشكل عام 3.7% في مارس/آذار على أساس سنوي.
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