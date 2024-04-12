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التضخم في ألمانيا يجبر المواطنين على اتخاذ تدابير معيشية استثنائية
التضخم في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

التضخم في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى في نحو 3 سنوات

سجل التضخم في أكبر اقتصاد بأوروبا 2.3% في مارس

برلين - رويترز
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أظهرت بيانات نهائية من مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الجمعة أن التضخم تراجع في مارس/آذار بفضل انخفاض في أسعار الطاقة والغذاء.

وسجل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا 2.3% وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 2.7% على أساس سنوي في فبراير/شباط.

وسجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 3.3% في مارس/آذار انخفاضا من 3.4% في فبراير/شباط.

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وتراجعت أسعار الغذاء 0.7% على أساس سنوي وكذلك انخفضت أسعار الطاقة 2.7% في مارس/آذار مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وزادت أسعار الخدمات بشكل عام 3.7% في مارس/آذار على أساس سنوي.

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