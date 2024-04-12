مديرة صندوق النقد: الصين بحاجة لتعزيز الطلب المحلي والتحول نحو الخدمات

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ذكرت كريستالينا غورغيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الخميس أن الصين بحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي وتحويل المزيد من اقتصادها نحو قطاع الخدمات للحد من المشكلات الناجمة عن فائض الطاقة التصنيعية في قطاعات معينة.

وقالت غورغيفا خلال حدث استضافه المجلس الأطلسي في واشنطن إن الصين يمكن أن تعزز إنتاجها الاقتصادي بنحو 20% في السنوات المقبلة إذا تبنت نصيحة صندوق النقد الدولي.

وأضافت "ندرك أن هناك قطاعات في الاقتصاد الصيني على مدى سنوات كان لديها طاقة فائضة".

وأردفت قائلة "من الضروري تطوير الطلب المحلي ثم تحويل المزيد من الاقتصاد نحو الخدمات، حتى لا يستمر هذا كمشكلة بالنسبة للصين".

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