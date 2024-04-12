مصر تعلن الإفراج الجمركي عن بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار منذ أول مارس

1 دقيقة للقراءة

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الجمعة إنه تم الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة إجمالية تزيد على 8 مليارات دولار منذ أول مارس/آذار الماضي.

وذكر معيط في بيان أن الوزارة تعمل مع كل أجهزة الدولة على "مواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أي بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة".

وأضاف أنه على الرغم من أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إلا أن "بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أي سبب أو مبرر قانوني"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.