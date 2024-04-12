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التضخم في فرنسا (تعبيرية - iStock)
التضخم في فرنسا (تعبيرية - iStock)
اقتصاد فرنسا

معهد الإحصاء: التضخم في فرنسا يبلغ 2.4% في مارس

أرجعه إلى الزيادة الموسمية في أسعار السلع المصنعة والتبغ

دبي - العربية.نت
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قال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 2.4% على أساس سنوي في مارس/آذار، مؤكدا بذلك بيانات أولية.

وأفاد المعهد بأن التضخم في مارس/آذار حدث أساسا بسبب الزيادة الموسمية في أسعار السلع المصنعة والارتفاع الطفيف في أسعار التبغ.

وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي بلغ 2.4% بما يتوافق مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم، وفقا لـ "رويترز".

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وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.2% في مارس/آذار بعد ارتفاعها 0.9% في فبراير/شباط.

وزادت أسعار الطاقة 3.4% على أساس سنوي بعد زيادتها 4.3% في فبراير/شباط، ويعكس تباطؤ الصعود انخفاض أسعار الغاز وتباطؤا في أسعار الكهرباء.

وذكر المعهد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في مارس/آذار 1.7% مقارنة بارتفاع 3.6% في فبراير/شباط، مضيفا أن هذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يتراجع فيه تضخم أسعار المواد الغذائية.

وارتفعت أسعار الخدمات في مارس/آذار 3.0% مقارنة مع 3.2% في الشهر السابق.

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