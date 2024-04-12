"المركزي" الكوري الجنوبي يثبت سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي

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أبقى البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم على سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، وسط مخاوف بشأن التضخم المرتفع.

وثبت مجلس السياسة النقدية التابع للبنك، خلال اجتماعه، سعر الفائدة من دون تغيير عند 3.5% في الوقت الذي لا يزال فيه الضغط التضخمي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا مرتفعا، مع أن الاقتصاد أظهر علامات على انتعاش الصادرات.

وكان بنك كوريا المركزي قد رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية في الفترة بين أبريل 2022 ويناير 2023.

ويعلق صناع السياسات آمالهم على تخفيف التضخم، لكن وتيرة التباطؤ كانت أضعف من المتوقع، حيث تعرضت كوريا الجنوبية لضغوط تضخمية مرتفعة العام الماضي بعد التضخم الأكثر حدة منذ عقود في عام 2022.

وظل معدل التضخم في كوريا الجنوبية أعلى من 3% للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي بسبب أسعار الفواكه القياسية وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 3.1% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 3.2% في الشهر السابق له.

وفي يناير الماضي، انخفض التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مجددا.