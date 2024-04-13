ارتفاع فائض ميزان التجارة العماني إلى 877 مليون ريال بنهاية يناير 2024

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سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بـ 877 مليون ريال عُماني بنهاية يناير 2024 مقارنة بفائض بلغ 686 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتشير الإحصاءاتُ إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية يناير 2024 سجلت مليارين و303 ملايين ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 16.7% عن الفترة نفسها من العام السابق التي سجلت وقتها مليارًا و974 مليون ريال عُماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان مليارًا و426 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10.6% بنهاية يناير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت مليارًا و288 مليون ريال عُماني.

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ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى مليار و450 مليون ريال عُماني وبنسبة 9.6% عن نهاية يناير 2023، حيث بلغت مليارًا و322 مليون ريال عُماني.

ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يناير 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام نحو مليار و126 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 30.5% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 95 مليون ريال عُماني وبنسبة 36.5%، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 229 مليون ريال عُماني وبنسبة 26.1% مقارنة بنهاية يناير 2023.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 38.5% بنهاية يناير 2024، لتبلغ 749 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية يناير 2023، حيث سجلت وقتها 540 مليون ريال عُماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 356 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 115.9% تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 122 مليون ريال عُماني بارتفاع 21.3% ثم منتجات الصناعات الكيمياوية بقيمة صادرات بلغت 86 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 11.2%.

وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 72 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.6% فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 11.9%، لتبلغ 34 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 79 مليون ريال عُماني.

وانخفضت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 104 ملايين ريال عُماني وبنسبة 6.2% بنهاية يناير 2024، مقارنة بنهاية يناير 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها ارتفاعا بنسبة 19.5% لتصل إلى 32 مليون ريال عُماني، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير في معدات النقل بنسبة 31.5% لتسجل 24 مليون ريال عُماني، كما انخفضت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل بـ10.3% لتسجل 11 مليون ريال عُماني وكذلك في "الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 7 ملايين ريال عُماني وبنسبة 21.7%.

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وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجلت 470 مليون ريال عُماني بنهاية يناير الماضي، مرتفعة بنسبة 15% تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 207 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 10.9% بنهاية يناير 2024.

وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها بنهاية يناير 2024 بما قيمته 103 ملايين ريال عُماني، بارتفاع نسبته 82% عن نهاية يناير 2023 فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 31 مليون ريال عُماني بنهاية يناير الماضي واحتلت الإمارات العربية المتحدة أيضا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 315 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 4.2% عن نهاية يناير 2023.