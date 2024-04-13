آلاف سائقي الدراجات النارية يتظاهرون في باريس احتجاجاً على الفحص الفني الإلزامي

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تظاهر آلاف سائقي الدراجات النارية في باريس بمركباتهم بعد ظهر السبت، مطالبين بمقاطعة الفحص الفني الإلزامي للدراجات النارية والسكوتر البخارية وغيرها من الدراجات الرباعية، والذي يدخل حيز التنفيذ، الاثنين، في فرنسا.

واحتشد الدرّاجون عند إحدى الجادات غرب باريس بُعيد ظهر السبت آتين من كل أنحاء المنطقة الباريسية والمناطق المجاورة، ونظموا مسيرة صخبت بهدير دراجاتهم في اتجاه شرق العاصمة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال منسق الاتحاد الفرنسي لسائقي الدراجات النارية الغاضبين في باريس ومنطقتها إيل دو فرانس جان مارك بيلوتي قبيل انطلاق الموكب "عددنا نحو عشرة آلاف على الأقل".

أما عضو الاتحاد إيزابيل لوبريه فوصفت الإجراءات الجديدة بأنها "ابتزاز"، معتبرة أن كثيراً من الدول الأوروبية الأخرى لا تفرض عمليات الفحص الفني للمركبات ذات العجلتين ومنها "أيرلندا وهولندا والدنمارك".

وأفاد بيلوتي بأن المتظاهرين يدعون إلى "مقاطعة كاملة" للفحص الفني الجديد.

وقال عضو الاتحاد المحامي المتخصص في قانون المرور إريك دو كومون للمتظاهرين إنهم لا يخاطرون بأي شيء بمقاطعة هذا الفحص الفني.

وأوضح بيلوتي أن هذه الدعوة بمثابة "عصيان مدني".