انخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 1993
تراجع إلى 304 مليارات دولار في الربع الأول من 2024
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انخفض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى منذ عام 1993 ليصل إلى 304 مليارات دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، تراجع الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى 304 مليارات دولار، ما يعادل 15.05% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يعد المستوى الأدنى منذ العام 1993 وأحد أفضل المستويات عالمياً.
وكان الدين الخارجي الروسي بشكل عام قد سجل أعلى مستوى له في عام 1999 وشكل 91% من حجم الاقتصاد الروسي.
وانخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي الروسي حتى 1 أبريل الجاري إلى 2.1 ألف دولار في أدنى مستوى منذ عام 2005، وأحد أفضل المستويات عالميا، في الوقت الذي تم تسجيل أعلى مستوى في حصة الفرد من الدين الخارجي لروسيا في العام 2013، حين بلغ المؤشر 5072 دولار.
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