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الجنيه المصري - (آيستوك)
اقتصاد مصر

مصر تزيد الإنفاق على الصحة 25% والتعليم 45% في ميزانية العام المالي المقبل

معيط: مستمرون في العمل علي تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة ستزيد الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 25% وقطاع التعليم بنسبة 45% في ميزانية العام المالي القادم.

وقال معيط في بيان إن الدولة سوف تركز على التنمية البشرية خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارا من العام المالي الجديد 2024- 2025، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، وذلك "رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية".

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وأضاف أنه سيتم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة مع 396.9 مليار في العام المالي الحالي بمعدل نمو 24.9%، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة مع 591 مليارا خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 45%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وتابع: "سيتم كذلك زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه من 99.6 مليار بمعدل نمو 40.1%".

وتابع الوزير قائلا "مستمرون في العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية".

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