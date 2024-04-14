إسرائيل و3 دول عربية تعيد فتح مجالها الجوي

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد "إحباط" الهجوم الذي شنّته إيران ضد الدولة العبرية، مؤكدا اعتراض "99%" من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تمّ إطلاقها، مضيفا أن القوات المسلحة لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتناقش خيارات المتابعة. فيما أعادت إسرائيل والعراق والأردن ولبنان فتح المجالات الجوية بعد إغلاقها مساء أمس على وقع الضربات الإيرانية لإسرائيل.

وفي كلمة بثها التلفزيون قال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تحركات إيران "شديدة الخطورة، مضيفا أنها "تدفع المنطقة نحو التصعيد"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن وزير الدفاع يؤاف غالانت قوله اليوم الأحد عقب تقييم الوضع مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب بيني غانتس إن إسرائيل نجحت في صد الهجوم الإيراني الرئيسي.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "الحملة لم تنته بعد. يجب أن نكون يقظين ونمتثل لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي والاستعداد لكل السيناريوهات".

وقال "إسرائيل تصدت اليوم لهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة والجيش وضع حدا للهجوم بشكل مثير للإعجاب" مشيدا بالتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها من شركاء إسرائيل، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

حركة الطيران

من جانبها، أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 7:30 صباح اليوم الأحد (04:30 بتوقيت غرينتش)، بعد هجوم نفذته إيران أثناء الليل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ، نقلاً عن "رويترز".

وقالت إن من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات.

يأتي ذلك فيما أعلنت 3 دول عربية هي العراق والأردن ولبنان إغلاق المجال الجوي وإيقاف حركة الطائرات في جميع المطارات، نتيجة هذه التوترات، قبل أن تعيد فتحها لاحقاً.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية، إن "التوترات الإقليمية أدت إلى توقف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".

وأضاف البيان، أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر أجواءنا"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية (واع).

فيما أعلنت وزارة الأشغال اللبنانية، إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا واحترازيا. وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تقرر إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا واحترازيا اعتبارا من الساعة الواحدة من فجر اليوم".

إعادة فتح المجال الجوي الأردني

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الأحد، عن إعادة فتح المجال الجوي الأردني أمام حركة الطيران بعد تعليقها لساعات، إثر الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، بعد إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات بشكل كامل، بسبب تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الهيئة قولها: "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC، أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".

وسبق أن صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو اليوم السبت، بأن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام الملاحة العالمي GPS واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.