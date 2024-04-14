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المركزي الأوروبي

عضو في المركزي الأوروبي يتوقع بدء خفض الفائدة في يونيو المقبل

مع تزايد الثقة في هبوط التضخم

دبي - العربية.نت
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توقع محافظ البنك المركزي الفرنسي، وعضو المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو - Francois Villeroy de Galhau، أن يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، مشيرا إلى ثقته المتزايدة بشأن المسار الهبوطي للتضخم.

وأضاف المسؤول أن الخفض المرتقب في يونيو سيتبعه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، إلا أنه استبعد العودة إلى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو حتى السالبة التي كانت سائدة بين عامي 2015 و2022.

وألمح المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي إلى أن بدء خفض أسعار الفائدة لا يزال مرجحا في الصيف بالنظر لتراجع التضخم بصورة أكبر في منطقة اليورو.

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