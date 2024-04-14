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جنوح سفينة غاز
السفينة كلوديا جاس - المصدر: وزارة البيئة المصرية
اقتصاد مصر

تعويم سفينة لنقل الغاز جنحت في خليج العقبة بمصر

كانت فارغة ونقلت إلى ميناء شرم الشيخ

دبي - العربية.نت
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قال مصدران في المحميات الطبيعية بجنوب شبه جزيرة سيناء المصرية إن ناقلة للغاز الطبيعي ترفع علم ليبيريا جنحت في خليج العقبة يوم الجمعة تم نقلها بعيدا.

وقال أحد المصدرين إن السفينة نُقلت إلى ميناء شرم الشيخ،وذكر المصدران أن الناقلة كانت فارغة وتعرضت لعطل في المحرك وفق "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، علي أبو سنة، أن مصر فرضت، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في منطقة خليج العقبة، تحسبا لأي تسرب من سفينة غاز جانحة.

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كانت السلطات المصرية، قد أعلنت اليوم الأحد، جنوح سفينة دولية تحمل كميات من الغاز بخليج العقبة. وذكرت وزارة البيئة المصرية أنها تلقت بلاغا من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، عن جنوح سفينة غاز على شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة.

وتدعى السفينة "كلوديا جاس" وترفع علم دولة ليبيريا.

واتخذت السلطات عدة إجراءات سريعة نحو السفينة، ووجهت برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية، تحسبًا لحدوث أي تسريبات أو تلوث للبيئة البحرية في المنطقة.

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