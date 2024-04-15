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اقتصاد السودان

ألمانيا تعلن تقديم مساعدات إضافية للسودان بقيمة 244 مليون يورو

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، عن تقديم بلادها مبلغا إضافيا قدره 244 مليون يورو للسودان، داعية جميع الدول إلى تقديم مساهماتها.

وقالت بيربوك خلال المؤتمر الدولي حول السودان في باريس "يعتمد نصف سكان السودان على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة. إذا لم نتخذ تدابير مضادة واسعة النطاق، فإن مليون شخص معرضون لخطر الموت جوعا".

ودعت الوزيرة الألمانية إلى توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل جمع طرفي الصراع على طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار في السودان.

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وأضافت "إذا توحدت جهود المجتمع الدولي، فيمكننا جمع الجنرالَين على طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار هناك. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تنسيق مبادرات الوساطة العديدة بشكل أفضل"، في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأكدت بيربوك على أن السلام المستدام لن يتحقق في السودان إلا "عندما يشارك المجتمع المدني وخاصة النساء بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولا يكون رجال الجيش هم الذين يحددون مستقبل البلاد".

وتابعت "لهذا السبب فإننا ندعمهم في صياغة منظور مشترك لمستقبل السودان".

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل/نيسان 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

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