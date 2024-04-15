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مبيعات التجزئة
اقتصاد أميركا

ارتفاع مبيعات التجزئة في أميركا بأكثر من المتوقع في مارس

بدعم من قفزة في إيرادات متاجر التجزئة عبر الإنترنت

واشنطن - رويترز
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ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مارس/آذار بأكثر من المتوقع وسط قفزة في إيرادات متاجر التجزئة عبر الإنترنت، في مؤشر آخر على أن الاقتصاد الأميركي أنهى الربع الأول على أرض صلبة.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، اليوم الاثنين، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات فبراير/شباط صعودا لتظهر نمو المبيعات 0.9% وليس 0.6% مثلما جاء في بيانات سابقة.

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وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.3% في مارس/آذار.

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