استطلاع: تراجع التوقعات بشأن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة

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أظهر استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال، أن الاقتصاديين لم يكونوا إيجابيين بهذا الحد تجاه الاقتصاد الأميركي منذ عامين.

وفي آخر استطلاع أجرته الصحيفة خفض الاقتصاديون والأكاديميون -الذين استطلعت آراؤهم- توقعاتهم لركود اقتصادي في الولايات المتحدة العام القادم إلى 29% من 39% في استطلاع يناير، وهذه أقل احتمالية منذ أبريل 2022.

وذكر الاستطلاع أن معظمهم لا يتوقع أن الاقتصاد قريب بأي شكل من الأشكال من الركود.

وفي استطلاع يناير بالمتوسط توقعوا نمو سلبي في كل من الفصول الثلاثة الأولى من هذا العام.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع الحالي يرصد أن أقل نمو سيسجله الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من هذا العام عند 1.4% ومن ثم يعود للتحسن