اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد أميركا

استطلاع: تراجع التوقعات بشأن حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة

توقعات بأن يسجل الاقتصاد نموا بـ 1.4% على الأقل في الربع الثالث

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهر استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال، أن الاقتصاديين لم يكونوا إيجابيين بهذا الحد تجاه الاقتصاد الأميركي منذ عامين.

وفي آخر استطلاع أجرته الصحيفة خفض الاقتصاديون والأكاديميون -الذين استطلعت آراؤهم- توقعاتهم لركود اقتصادي في الولايات المتحدة العام القادم إلى 29% من 39% في استطلاع يناير، وهذه أقل احتمالية منذ أبريل 2022.

وذكر الاستطلاع أن معظمهم لا يتوقع أن الاقتصاد قريب بأي شكل من الأشكال من الركود.

تعديل إيجابي لنمو اقتصاد أميركا بالربع الرابع.. وإعانات البطالة تنخفض بألفي طلب اقتصاد اقتصاد أميركا تعديل إيجابي لنمو اقتصاد أميركا بالربع الرابع.. وإعانات البطالة تنخفض بألفي طلب

وفي استطلاع يناير بالمتوسط توقعوا نمو سلبي في كل من الفصول الثلاثة الأولى من هذا العام.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع الحالي يرصد أن أقل نمو سيسجله الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من هذا العام عند 1.4% ومن ثم يعود للتحسن

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط