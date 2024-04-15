البنك الدولي يتوقع تسارع النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في 2024

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توقع البنك الدولي اليوم الاثنين أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% العام الجاري بالمقارنة مع 1.9% في 2023، لتعود بذلك إلى مستويات ما قبل الجائحة وإن كان المعدل لا يزال أقل من بقية العالم.

وقال البنك في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الصراع في غزة يلقي بظلاله على اقتصادات المنطقة إذ يوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع تراجع 86% في الربع الأخير من عام 2023 من نحو 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى نحو 90 مليون دولار بينما انزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 2.8% في 2024 وإلى 4.7% في 2025، مرجعا ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لتخفيض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا بنسبة 2.5% في 2024 بعد انكماشه في العام الماضي على أن يتسارع النمو إلى 5.9% في 2025.

وبالنسبة للإمارات، توقع البنك نموا حقيقيا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% في 2024 و4.1% في 2025.