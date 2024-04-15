البنك المركزي الصيني يضخ 282 مليون دولار سيولة في النظام المصرفي
عبر عمليات إعادة الشراء العكسية وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل
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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سيولة في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل اليوم الاثنين.
وأجرى بنك الشعب الصيني عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.77 مليون دولار) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8%.
كما تم ضخ ما مجموعه 100 مليار يوان في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، والتي سيحين أجل استحقاقها بعد عام واحد وبسعر فائدة يبلغ 2.5%، وفق ما نقلته وكالة "شينغوا".
وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية بشكل كامل.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وتم طرح أداة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والسياساتية في الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.
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