الصين تطلب من شركات الاتصالات استبدال الرقائق الأجنبية بحلول 2027
موجهة ضربة إلى INTEL وAMD الأميركيتين
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طلبت الصين من شركات الاتصالات استبدال الرقائق الأجنبية المستخدمة في شبكاتها الأساسية برقائق محلية الصنع بحلول العام 2027.
يأتي طلب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ليوجه ضربة محتملة لشركتي صناعة الرقائق الأميركية INTEL وADM حيث تتراجع أسهم الشركتين حاليا في تداولات ما قبل الافتتاح اليوم الاثنين بأكثر من 2%.
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وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الصينية أمرت أكبر ثلاث شركات للهاتف المحمول مملوكة للدولة، والتي تشمل CHINA UNICOM وCHINA TELECOM بفحص شبكاتها ووضع جداول زمنية لاستبدال الرقائق غير الصينية.
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