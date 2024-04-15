مصر تعلن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الاثنين، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ.

وينبغي أن يكون الوصول في الفترة من أول إلى 15 يونيو/ حزيران أو من 15 إلى 30 من الشهر نفسه أو من أول إلى 15 يوليو/تموز على أن يكون السداد عند الاطلاع بالجنيه المصري أو الدولار شاملا تكلفة الشحن والتأمين، وفق "رويترز".

والممارسة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التي ستتسلم الشحنات.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 20 أبريل/ نيسان.