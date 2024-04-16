اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تبحث القدرات الضريبية بالبلدان النامية

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شهد اليوم الأول من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين عددا من الجلسات لمناقشة عدة قضايا وملفات بينها بناء القدرات الضريبية في البلدان النامية.

كما جرى خلال الاجتماعات عقد جلسة للمنتدى البرلماني العالمي إضافة إلى نقاش حول التفاعلات بين البنوك المركزية ومنظمي أسواق الأوراق المالية.

وأجرت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا عددا من اللقاءات مع المسؤولين المشاركين في هذه الاجتماعات بينهم وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان الذي يرأس الوفد السعودي المشارك في هذه الاجتماعات.

وقالت غورغيفا في منشور على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي إنها تتطلع للعمل مع الوزير السعودي "للدفع نحو إيجاد حلول للتحديات التي تؤثر على أعضائنا".

وشهد اليوم الأول من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين عقد جلسة للمنتدى البرلماني العالمي ناقشت مواضيع التغير المناخي والديون والتطورات المالية.

وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي التي شاركت في الجلسة إلى جانب مدير مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إن "المنتدى البرلماني العالمي يمثل منصة حيوية لتعزيز الحوار مع المشرعين.. معا نحن نقود التعافي الشامل والأكثر مراعاة للبيئة ونعزز التعاون الدولي".

ومن بين أبرز المواضيع على جدول أعمال اليوم الثاني جلسة حول الديون السيادية في أفريقيا وعقد مؤتمر صحفي حول آفاق الاقتصاد العالمي وآخر حول الاستقرار المالي العالمي إضافة إلى جلسة تحليل لتشخيص تباطؤ النمو العالمي وكيفية تغيير ذلك.

وتعد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مناسبة سنوية لصناع السياسة والقرار والخبراء الدوليين لمناقشة أبرز الملفات العالمية والإقليمية.

وتحرص مختلف الدول على إرسال وفود للمشاركة في هذه الاجتماعات وتبادل وجهات النظر وبحث المصالح المشتركة والتعاون الثنائي على هامشها مع الدول أو المؤسسات الشريكة.