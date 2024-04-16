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تعبيرية iStock -مليارديرات ثروات مناسبة
تعبيرية iStock -مليارديرات ثروات مناسبة
ثروات

الانتقال العظيم للثروة.. تزايد كبير في عدد المليارديرات تحت سن الـ 33 عاماً

استثناء وحيد.. جميعهم ورثوا الثروة

دبي - العربية.نت
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تستعد الشيخوخة السكانية في جميع أنحاء العالم لنقل تريليونات من الثروة سنويا، ففي الولايات المتحدة وحدها، يحتفظ جيل طفرة المواليد والأجيال الأكبر سنا بجزء كبير من الثروة العائلية، ومن المتوقع أن ينقلوها إلى أحفادهم.

في قائمة أغنى 25 شخصاً، الذين تبلغ أعمارهم 33 عاماً أو أقل يبلغ إجمالي صافي ثرواتهم مجتمعة 110 مليار دولار.

ومن بينهم رواد أعمال عصاميون مثل إيفان شبيغل (33 عاماً) من Snap، وبن فرانسيس (31) من Gymshark، وبالمر لوكي (31) من Oculus VR.

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ومع ذلك، فإن غالبية هؤلاء المليارديرات الشباب ورثوا ثرواتهم، مما يمثل تحولا ملحوظا. ولأول مرة منذ عام 2009، ورث كل ملياردير تحت سن الثلاثين ثروته، مما يشير إلى بداية "انتقال الثروة الكبير"، وفقاً لما نشره "Ceoworld".

وفي حين أن معظم المليارديرات الأصغر سنا هم ورثة، إلا أن هناك استثناء ملحوظا يأتي من اليابان. شونساكو ساغامي (33 عاماً) هو رجل أعمال عصامي دفعته شركته M&A Research Institute Holdings إلى مرتبة المليارديرات مع زيادة في أسهمها بنسبة 800%.

وبرزت البرازيلية ليفيا فويجت (19 عاما) كأصغر مليارديرة على مستوى العالم، وذلك بفضل حصتها في شركة WEG، في حين ورث الأخوان ميستري الأيرلنديان (25 و27 عاما) ثروة كبيرة من شركة Tata Sons. وانضم إلى القائمة العديد من القادمين الجدد بسبب الميراث، ومن بينهم الإيطالي كليمنتي ديل فيكيو (19 عاما) والألمانية صوفي لويز فيلمان (29 عاما).

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