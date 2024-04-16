اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الرئيس الصيني شي جينبينغ - واس
الرئيس الصيني شي جينبينغ - واس
اقتصاد

الرئيس الصيني يطلب من المستشار الألماني إيجاد "أرضية مشتركة" بين بلديهما

شولتس: المنافسة بين الصين وألمانيا يجب أن تكون عادلة

بكين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء إن العلاقات الثنائية مع ألمانيا ستستمر في التطور بشكل مطرد طالما احترم كل منهما الآخر وسعى إلى إيجاد "أرضية مشتركة" مع تنحية الخلافات جانبا.

وقال شي للمستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماعهما في العاصمة الصينية بكين "يتعين علينا أن ننظر إلى العلاقات الثنائية ونطورها بطريقة شاملة من منظور استراتيجي طويل الأجل".

"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية للصين إلى "سلبية"

وزيارة شولتس للصين التي تستمر 3 أيام هي الأولى له منذ أن أطلقت حكومته استراتيجية "إزالة المخاطر" العام الماضي لتجنب ربط ألمانيا بشكل وثيق بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الاقتصاد الصيني ينمو 5.3% في الربع الأول من 2024 اقتصاد اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني ينمو 5.3% في الربع الأول من 2024

وقال شي لشولتس "طالما يلتزم الجانبان بالاحترام المتبادل، ويسعيان إلى أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات، ويتواصلان ويتعلمان من بعضهما البعض، ويحققان التعاون المربح للجانبين، فإن العلاقات بين البلدين ستواصل التطور بشكل مطرد".

وقال شولتس أمس الاثنين إن المنافسة بين الصين وألمانيا يجب أن تكون عادلة، وهي نقطة من المتوقع أن يؤكد عليها في محادثاته مع شي، بينما حذر من اتخاذ موقف حمائي.

وقال شولتس لطلاب جامعة تونغجي في شنغهاي "في مرحلة ما، ستكون هناك أيضا سيارات صينية في ألمانيا وأوروبا. الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون واضحا دائما هو أن المنافسة يجب أن تكون عادلة".

وأضاف "بشكل أوضح لا يجب أن يكون هناك إغراق، أو فائض في الإنتاج، وألا يتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية".

واصطحب المستشار الألماني معه خلال زيارته للصين كبار مسؤولي الشركات في البلاد مثل أولا كالينيوس رئيس شركة مرسيدس بنز، وأوليفر زيبسي الرئيس التنفيذي لشركة بي.إم.دبليو، مما يؤكد أهمية السوق الصينية بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط