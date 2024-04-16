تعديل الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بالانكماش 21% في الربع الرابع بسبب الحرب

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أثرت الحرب الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على النمو الاقتصادي في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلا مما كان متوقعا.

وقال المكتب المركزي للإحصاء اليوم الثلاثاء في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21% في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

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جاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7%، وفقا لـ "رويترز".

واندلعت الحرب منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% في الصادرات، وبنسبة 26.9% في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4% في الواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي 83.7‭‭‬‬%.

وأفاد المكتب أمس الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.