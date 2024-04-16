دخل الرئيس الأميركي وزوجته يرتفع إلى 620 ألف دولار في 2023

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نشر الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إقرارهما الضريبي لعام 2023، وهو تقليد رفض أن يجاريه سلفه دونالد ترمب.

وتهدف هذه الممارسة غير الإلزامية إلى الحفاظ على ثقة الأميركيين بقادتهم. وتقدم عليها شخصيات سياسية أخرى ومرشّحون في الانتخابات المحلية والوطنية.

وبحسب البيانات، بلغ دخل بايدن وزوجته 619,976 دولارا عام 2023، أتى الجزء الأكبر منه من راتب الرئيس البالغ 400 ألف دولار، وتعويض جيل البالغ 85,985 دولارا عن وظيفتها التدريسية في فيرجينيا.

وارتفع مدخول الثنائي عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغ 580 ألف دولار عام 2022 وحوالي 610 آلاف دولار عام 2021.

وقال البيت الأبيض في بيان "يعتبر الرئيس بايدن أن على جميع الرؤساء الأميركيين أن يكونوا منفتحين وصادقين مع الشعب الأميركي".

وأضاف "يجب أن يتواصل تقليد نشر الإقرارات الضريبية للرؤساء سنويا دون انقطاع"، في إشارة ضمنية إلى عهد ترمب.

ويأتي نشر الإقرار الضريبي للزوجين هذا العام قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني التي سيتواجه فيها الرئيس الديموقراطي الحالي والرئيس الجمهوري السابق.

واختار ترمب عدم اتباع هذا التقليد الذي حافظ عليه جميع الرؤساء الآخرين من الحزبين على حد سواء.